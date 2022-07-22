Сотни болельщиков встретили «Спартак» в Ставрополе

«Спартак» перед матчем второго тура РПЛ сделал остановку в Ставрополе.

Команда переночевала в городе и провела тренировку после перелета из Москвы. На улице Ставрополя игроков встретили сотни болельщиков «Спартака».

«Посетили Ставрополь впервые с 90-х годов», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля и начнется в 20:00 мск. Из-за запрета на работу аэропорта Краснодара командам приходится добираться через Ставрополь.