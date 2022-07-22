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Сегодня, 13:28

Сотни болельщиков встретили «Спартак» в Ставрополе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» перед матчем второго тура РПЛ сделал остановку в Ставрополе.

Команда переночевала в городе и провела тренировку после перелета из Москвы. На улице Ставрополя игроков встретили сотни болельщиков «Спартака».

«Посетили Ставрополь впервые с 90-х годов», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля и начнется в 20:00 мск. Из-за запрета на работу аэропорта Краснодара командам приходится добираться через Ставрополь.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
1
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
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Максим Глушенков

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 1
Тимур Аюпов

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Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

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 1
Максим Глушенков

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Крылья Советов

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Александр Долгов

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Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

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Нижний Новгород

 1 0 0
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Ростов

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