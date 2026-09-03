«В Казахстане такое было, когда приехал «Реал», а здесь — каждую игру!» Сорокин — о Китае, Слуцком и Мбаппе

«СЭ» поговорил с защитником «Чэнду Жунчэн».

Егор Сорокин зажигал в «Рубине» и «Краснодаре», сверкнул в Лиге чемпионов в составе казахстанского «Кайрата», а сейчас играет в чемпионате Китая за «Чэнду Жунчэн».

Корреспондент «СЭ» связался с 30-летним защитником и записал истории о Леониде Слуцком, Лиге чемпионов в Казахстане, игре против Килиана Мбаппе и, конечно, о жизни в Китае.

« За химчистку с писали 1 3 тысяч юаней! »

— Егор, как ты? Уже привык к жизни и карьере в Китае?

— В целом жить здесь комфортно, я быстро адаптировался. Партнеры помогали — и бразильцы, и китайцы. У нас дружный коллектив: то в ресторан позовут, чтобы дома не сидел, то еще как-то поддержат. Семья тоже переехала — сын с апреля ходит в школу.

Переживал из-за того, что он не знает языка, но все оказалось нормально: быстро все впитывает, как губка, начал ходить на футбол. Тренеры там местные, но английский немного тоже знают, а язык футбола вообще один, так что ему комфортно. В команде тоже все хорошо: персонал заботится, клуб выделил мне переводчика — Абу, он из Алма-Аты. Нормальный парень, быстро помог адаптироваться.

Бывают, конечно, забавные истории. Вот сегодня, например: пошел в химчистку, счет — 98 юаней. Оплачивал через Alipay — сканируешь QR-код, вводишь пароль, и деньги списываются автоматически. Ввел код, не глядя, а потом смотрю — с меня списали 13 тысяч юаней.

— Это же около 160 тысяч рублей...

— Да, я сразу позвонил Абу, чтобы он с ними поговорил — по-английски там не все хорошо понимают. Он все уладил, деньги вернулись буквально через 15 минут. Женщина, видимо, просто ошиблась при вводе — почему так вышло, я и сам не знаю. Главное, что все решилось.

— А похожие казусы случались из-за сложностей перевода?

— На парковке, когда только переехал: нужно было оплатить выезд по номеру машины, все на китайском, я не мог разобраться. Подошел охранник, сам ввел все данные — никаких проблем.

— Там же практически никто не говорит по-английски?

— Иногда приходится долго объяснять, но в итоге люди всегда помогают. Пользуюсь переводчиком: если, скажем, рабочий дома что-то чинит, просто перевожу фразу на разговорный китайский — и все сразу понятно.

— Расскажи про переводчика — как клуб его нашел?

— Абу уже лет шесть-семь живет в Китае, приехал учиться, знает и китайский, и английский. Когда клуб объявил поиск переводчика для меня, он сразу подал заявку.

Собеседование было серьезное: часа два с половиной, около тридцати кандидатов. Обсуждали футбольные темы, а потом попросили меня расставить всех по местам с первого по пятое. После этого клуб дал обратную связь — среди претендентов, кстати, были и те, кто вообще не разбирался в футболе. А один парень, кажется, оказался явно моим болельщиком, ха-ха!

— Абу помогает в том числе в бытовых вопросах?

— Да, в основном по бытовым делам — если нужно разобраться с документами, банковскими вопросами, помочь семье. С самими банковскими переводами, кстати, реже — скорее, когда нужно правильно что-то заполнить.

Егор Сорокин. Фото ФК «Чэнду Жунчэн»

« По атмосфере к аждый домашний матч в Китае - уров ень финала Лиги чемпионов»

— Константина Тюкавина во время поездки в Китай узнал лишь один полицейский. А тебя?

— Меня в Чэнду узнают очень часто. Хоть в центре города — подойдут, сфотографируются. И не из-за того, что европеец, а именно потому, что играю за клуб этого города.

После тренировки, когда мы приезжаем в отель, там специально огораживают проход от лифта до ресторана — и вдоль этих ограждений собирается весь отель: люди просят автографы, фото. И так на каждой игре, где бы мы ни были. У «Чэнду», думаю, одна из самых больших фанатских баз в лиге — что-то вроде нашего «Спартака». Особенно по накалу поддержки.

— Тогда на кого по духу похожи фанаты ЦСКА?

— Здесь везде болеют классно, почти на всех стадионах аншлаги — за исключением, может, трех команд. Да и там не то чтобы совсем пусто.

— У нас на кубковый матч «Динамо» — «Краснодар» пришло 23 тысячи, а на «Локомотив» — «Акрон» — около восьми.

— Тут такого нет — минимум по два своих сектора всегда забиты. Стадион «Чэнду» вмещает около 50 тысяч, и с учетом требований безопасности собирается 42-45 тысяч на каждую игру.

— Как у европейских топ-клубов.

— Да, каждый домашний матч у нас проходит на уровне финала Лиги чемпионов по атмосфере.

— А по уровню футбола: с чем сравнить китайский чемпионат?

— Он довольно разный: команда из нижней части таблицы совсем не обязательно будет играть от обороны — футбол здесь достаточно открытый, много движения. Летом интенсивность немного падает — очень жарко, влажно и душно, это видно даже по показателям пробега после матчей. У нас в Чэнду доходило до 38-39 градусов, июль — самый тяжелый месяц.

— А в более влажных еще тяжелее?

— Да, в Чэнду суше, а вот в Шанхае, Ханчжоу, Шэньчжэне — рядом море, и там влажность сумасшедшая.

— Легионеры учат китайский или помогают друг другу с языком, как это бывает в России?

— Учителя я не брал, знаю бытовые фразы: «привет», «как дела», «вода», «холодная», «спасибо». Кое-какие ругательства тоже знаю — научил капитан команды Вэй: в шутку меняемся друг с другом словами на русском и китайском. У нас очень теплый и дружный коллектив - многие сложные матчи мы вытаскивали именно за счет командного духа.

— Как против команды Леонида Слуцкого, когда вы с 0:2 сделали 3:2 на последних минутах? Многие считают, что именно это поражение повлияло на его отставку.

— Да, мы горели 0:2, но не сдавались — таких матчей у нас в копилке несколько. За неделю до этого так же отыгрались у «Гринтауэрс» — тоже проигрывали 0:2, выиграли 3:2, забив на 90-й минуте. На этом, наверное, и строится чемпионский характер — важно уметь переламывать такие игры.

А в том матче со Слуцким были еще и по-настоящему красивые голы — наш нападающий Фелипе забил через себя!

— Общался со Слуцким после отставки?

— Нет, но, когда увидел новость о его уходе, расстроился. Всегда приятно, когда рядом соотечественник. Пусть мы и по разные стороны.

Перед первым матчем спросили друг у друга, как обосновались, какая атмосфера, немного обсудили предстоящую игру — в теплом ключе. А потом разошлись готовиться каждый по своей стороне.

— Слуцкий говорил: «Два защитника «Шэньхуа» сильнее любого российского». Такая ситуация во всей лиге?

— Легионеры в любой лиге играют важную роль — их для того и берут, чтобы делать разницу. Китай не исключение: при лимите в пять легионеров команды приглашают в основном атакующих игроков, но почти в каждой команде есть и иностранец в центре обороны. У кого-то, как у «Шанхай Порт», это крайний защитник — там играет Уилсон Манафа.

А насколько сильнее китайские центральные защитники — сказать сложно, все зависит от команды. Как и в России, здесь есть клубы разного уровня и задач.

— Вы сейчас лидируете в таблице.

— Перед сезоном у всех сняли очки за прошлые нарушения, и наш клуб сразу записали в фавориты. Но мы решили не обсуждать это внутри команды, а просто делать свою работу на максимум, а дальше смотреть по результату.

Конечно, каждый в глубине души держал в уме, что шансы хорошие в этом году. После первого круга у нас все равно был большой отрыв — даже если бы всем вернули снятые очки, лидерам это бы не позволило отыграть отставание.

— Насколько плотная конкуренция за чемпионство, если убрать историю с очками?

— Пять-шесть команд выделяются на фоне остальных: «Шанхай Шэньхуа», «Шанхай Порт», «Бэйцзин Гоань», «Шаньдун», «Чэнду», «Далянь». «Гринтауэрс» тоже сильная команда. Вот эти пять-шесть борются за титул, и у всех большие амбиции — плюс-минус как в АПЛ, где даже клуб из низа таблицы способен отобрать очки у любого соперника.

— В прошлом сезоне «Чэнду» занял третье место, но в этом году клуб не играет в Лиге чемпионов Азии.

— Да, из-за начисленных штрафных баллов слот третьего места у Китая забрали. Теперь в Лиге чемпионов играют только чемпион и обладатель Кубка, а серебряный призер попадает уже в Лигу чемпионов Азии - 2 — это как аналог Лиги Европы. Так что в этом году мы в пролете, но, дай бог, все сложится и в следующем сезоне сыграем уже в основной Лиге чемпионов.

Фото ФК «Чэнду Жунчэн»

«Скучаю по русской бане, здесь она только на улице»

— Что самое сложное в китайском языке — иероглифы?

— Смотришь на них и вообще ничего не понимаешь. Единственный, который я запомнил, — первый иероглиф в названии города, он повсюду на вывесках.

— А как с едой?

— Дома в основном жена готовит. А в остальном... Поначалу непросто было привыкнуть: Сычуань, где находится Чэнду, славится очень острой кухней — для меня уж точно. Как-то попросил сделать неостро, сказали: «Да-да!» В итоге все равно очень сильно жгло рот.

Недавно партнер по команде позвал на хот-пот по-пекински (китайское блюдо. — Прим. «СЭ») — там уже не так остро, соус подают отдельно, вкус мяса реально чувствуется, в отличие от сычуаньского варианта, где столько всего намешано, что не поймешь, что ешь.

— На местные рынки с экзотической едой ходил?

— Нет, не до экспериментов сейчас — играть надо, мало ли что. Отпуска еще не было, так что держусь ближе к привычной еде, к дому.

— Чего больше всего не хватает из России?

— Чего-то одного такого нет: с доставкой там вообще все отлично: любые российские продукты — гречку, муку — можно заказать за два-три дня, приедут в идеальной упаковке, даже творог из другого города приходит замороженным и не течет. Конкуренция большая, все стараются быть лучше.

— А цены сильно отличаются от российских?

— Жена говорит, что в России чуть подороже, но не критично. Как и везде, есть разные сегменты продуктов — на каком уровне привык питаться, того и придерживаешься.

— Скучаете по России, по Казахстану?

— По баньке, наверное, больше всего — у меня тут баня только на улице, ха-ха! В июле, когда была жара, реально скучал по снегу, по свежести и холоду. Первое время не хватало общения на родном языке, но это, наверное, испытывает каждый, кто уезжает за границу. Здесь есть русская община — в WeChat-группе около 500 русских из города, всегда можно спросить совета.

На 9 Мая собирались человек 60, если не больше — русская еда, шашлыки, викторины, дети играли в футбол. Приятно было познакомиться с теми, кто здесь живет — и летчиками, и студентами.

— Как хотите провести отпуск, когда он наконец-то случится?

— Домой, к родителям очень хочется. Но пока об этом не думаю, все мысли в работе и в той цели, которую мы поставили внутри команды.

— Перед переходом в Китай был интерес от клубов из США, Турции, Южной Кореи. Был вариант с «Торино». Судя по твоему рассказу, ты доволен тем, как все сложилось?

— Да, получаю удовольствие каждый день — и от футбола, и от атмосферы вокруг. Если не брать чисто футбольную составляющую, меня полностью устраивает быт и жизнь здесь.

— Если бы можно было вернуться в момент перехода из «Кайрата» — согласился бы снова?

— Взвешивал бы все так же тщательно, но то, где я сейчас нахожусь, — абсолютно правильное решение. Каждый раз в этом убеждаюсь: семье комфортно, отношение и уважение болельщиков чувствуется постоянно, даже когда результаты не самые важные.

Мне кажется, китайцы очень добрые и не жадные — если что-то непонятно, обязательно помогут, пусть даже не сразу.

Фото ФК «Чэнду Жунчэн»

«Метро здесь гораздо дешевле, чем в Москве»

— Ваш тренер — австралиец Джон Алоизи. Чем его методика отличается от специалистов, с которыми вы работали раньше?

— Он играл за сборную Австралии, добился с ней лучшего результата в истории страны — выход из группы на чемпионате мира. Выступал в Италии, Испании, немного в Англии. Богатый опыт на хорошем уровне.

Тренировочный процесс у него четкий и понятный, требования ясны. Может и отпустить команду после хорошей игры, и жестко высказаться, если что-то пошло не так, но при этом видно, что доверяет игрокам. Хороший мужик и специалист высокого уровня.

— Кто-то из партнеров по команде поражал уровнем?

— У нас есть молодой левый защитник Ху Хэтао — бегает без остановки весь матч, невероятно работоспособный. И Вэй Шихао — капитан из сборной Китая, который у нас забивал важные голы в решающих матчах — стоит ему получить мяч на любом стадионе страны, как все трибуны, на которых 40 тысяч человек, начинают гудеть.

— Наверное, партнеров на поле даже не слышно от такого шума?

— Зависит от стадиона: там, где есть беговые дорожки, звук более глухой, а когда трибуны прямо у поля — там болельщики действительно яростно поддерживают команду. В Даляне, например, по 70 тысяч на каждой игре! Остается только встать и похлопать за такую атмосферу.

— Это можно сравнить с ажиотажем, который был, например, в Казахстане в матче с «Реалом»?

— В Чэнду это не ажиотаж, а норма — так болеют каждую игру. У нас на базе есть магазин с атрибутикой клуба — шарфы, кружки, брелоки. У продавщицы там маленькая китайская машина, вся обклеена символикой клуба.

А один наш центральный защитник переснял знаменитое фото Джека Грилиша на крыше автобуса во время празднования чемпионства — только на багажнике своей машины.

По дороге на стадион очень много таких машин с атрибутикой — впечатляет. И на выезды с нами ездит очень много болельщиков.

— В Европе фанаты специально шумят у отеля соперника перед матчем. У вас такое бывает?

— Нет, в этом плане китайские болельщики дисциплинированные и спокойные. Стычки фанатов, кажется, случаются редко — помню, в прошлом году что-то было с фанатами клуба из Хэнани, но в целом все довольно цивильно.

Я даже читаю китайские новости через встроенный перевод в WeChat — да, переводит немного коряво, но смысл понятен, и никаких серьезных инцидентов не припомню.

— Насколько вообще удобная система платежей через WeChat?

— Очень удобная — карточки с собой вообще не ношу. Везде QR-код: отсканировал, оплатил, готово. Можно даже перевести деньги человеку прямо в WeChat, заказать доставку еды, купить билеты — вообще все через одно приложение. Можно даже машину через него оплатить. Такой мессенджер MAX на максималках!

— Что самое удивительное случилось с вами в Китае?

— Здесь такого не представить — очень спокойная и размеренная жизнь. Из необычного разве что... Когда семьи еще не было, а дома оставался кот, я неделями просил консьержку заходить его кормить, пока был на выездах, и вообще не переживал за квартиру. Никаких по-настоящему из ряда вон выходящих историй не произошло.

— Метро, такси — насколько все дешевле или дороже, чем в Москве?

— Метро стоит рублей 20, это в разы дешевле московского. Такси зависит от города — в Шанхае и Пекине дороже, у нас довольно недорого: заказывал бизнес-класс до базы, 25 минут в пути — около 500 рублей.

Дастан Сатпаев и Джейсон Молумби. Фото Getty Images

«Сатпаев покажет себя в Ч емпионшипе»

— Ты играл против многих звезд. Опиши каждого: например, Мартин Эдегор из «Арсенала» — топ?

— Эдегор постоянно сканирует пространство, быстро мыслит — настоящий игровик: держит центр, чувствует ритм, знает, когда ускорить игру, а когда придержать, чтобы команда перевела дух.

Лидер сборной Норвегии, которая хорошо сыграла на чемпионате мира, лидер «Арсенала» — топ-игрок.

— А Джереми Доку из «Манчестер Сити»?

— Пересекались с ним, когда я играл за «Стандард» против «Ренна», а он тоже там выступал. Низко «посаженный», с топовым дриблингом — крутит позвонки защитникам в разные стороны, поэтому и играет на таком уровне.

— Николо Барелла из «Интера»?

— Взрывной, вспыльчивый — настоящий мотор и сердце команды.

— Похож на Джуда Беллингема?

— Нет, это разные футболисты. Мне кажется, Беллингем масштабнее.

— Килиан Мбаппе?

— Топ-футболист: разгоняется, раскачивает пространство, и в момент, когда защита открывается, заполняет его своей скоростью. Умный игрок, который постоянно работает над своими сильными качествами, чтобы становиться только лучше. Наверное, номер один среди нападающих в мире.

— Чем силен Сатпаев, который недавно перешел в английский «Бернли»?

— У него хорошо развиты обе ноги, он взрывной и скоростной, пашет без остановки. Постоянно работает над собой и стремится стать лучше. Уверен, в Чемпионшипе он себя покажет — от него ничего не уйдет.

Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Слова Дивеева о Лиге чемпионов и РПЛ нелогичны»

— Вспоминаете матчи Лиги чемпионов с бывшими партнерами по «Кайрату»?

— Недавно вышел четырехсерийный фильм про наш путь в Лиге чемпионов — с кадрами из раздевалки, интервью, нарезками матчей. Смотрел с теплом, даже подкатывало. Летал на пару выходных в Алма-Ату — виделся с Александром Мартыновичем, с другими ребятами из команды, вспоминали то время. Даже сейчас, когда «Кайрат» играл поздние матчи квалификации, смотрел каждый — хотя в России такие поздние игры обычно пропускаю, утром тяжело.

— По сути, вы сделали что-то по-настоящему знаковое для футбола в Казахстане.

— Да, тот выход в ЛЧ дал импульс — люди стали больше следить за футболом, интересоваться им. Это заслуга всего клуба и в первую очередь президента Кайрата Боранбаева, который системно работает в этом направлении.

Слежу за «Кайратом» и дальше, желаю успехов.

— Игорь Дивеев недавно сказал, что играть в Лиге чемпионов проще, чем в РПЛ.

— Мне кажется это нелогичным. Человек не играл в Лиге чемпионов, поэтому такое сравнение звучит странно. В Лиге чемпионов играть намного сложнее: чуть ошибешься — и на табло уже совсем другие цифры.

— Следишь за «Краснодаром» или «Рубином»?

— В целом слежу за новостями Премьер-лиги — трансферы, интервью. Видел, что Кривцов заиграл и получил травму — обидно. Магомед Оздоев дает много интервью после перехода в «Краснодар», постоянно что-то болтает, ха-ха!

Но когда сам играешь в китайском чемпионате против местных команд, невольно больше погружен именно в него, чем в РПЛ.

— В начале года Рашид Рахимов ушел из «Рубина». Общались с ним после этого?

— Слышал, что он ушел. Но не общались. У тренеров так бывает — где-то получается, где-то нет...

— Конфликт между вами исчерпан?

— Особого конфликта не было — просто я пришел в «Рубин», а он не хотел этого трансфера. На этом все и закончилось...

Егор Сорокин в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Готов играть за сборную России»

— Сейчас идут разговоры о постепенном допуске российских команд к международным турнирам — уже вернули волейболистов. Рассчитываешь получить вызов в сборную России из Китая?

— Я всегда готов. Если тренерский штаб посчитает, что я нужен и могу принести пользу... Если такое решение будет принято — с радостью! Сборная России есть сборная России, это всегда честь — представлять свою страну. Как сложится, покажет время.

— Каким ты видишь свое будущее?

— Можно загадывать что угодно, но я получаю удовольствие от того, что делаю, а как будет дальше — никто не знает. Выполняю свою работу, а дальше уже будет видно по результату — тогда и решим вопросы с продолжением карьеры. В любом случае сейчас я открыл для себя новую страну, новый опыт — по-настоящему интересный. Наслаждаюсь моментом — это самое важное.