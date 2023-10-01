Судьба Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА

По данным «СЭ», будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене». Не исключено, что в случае поражения, руководство красно-белых начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему испанцу.

При этом на сегодня такая работа, на нашей информации, не ведется — отсрочить возможную отставку Абаскалю помогли победы над «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Упоминания Валерия Карпина и Станислава Черчесова применительно к переговорам со «Спартаком» в данный момент не имеют под собой реальной почвы.

В воскресенье, 1 октября, «Спартак» в 10-м туре чемпионата России уступил «Крыльям Советов» с разгромным счетом 0:4. В этом матче четвертую желтую карточку получил форвард Александр Соболев — он пропустит дерби, другой центральный нападающий команды — 19-летний Павел Мелешин травмирован.

«Спартак» в 10 турах набрал 16 очков, красно-белые отстают от лидера РПЛ «Краснодара» на 8 очков.