Абаскаль: «Мы все бьемся за «Спартак». Иногда получается, иногда — нет»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, делает ли упор на матчи FONBET Кубка России или РПЛ.

В воскресенье, 1 октября красно-белые разгромно уступили «Крыльям Советов» (0:4) в игре 10-го тура чемпионата России.

— Гильермо, судя по вашему комментарию, вы делаете упор, больше внимания обращаете на матчи Кубка, нежели на игры РПЛ. Какая была установка на матч с «Крыльями»?

— Мне кажется, ваш вопрос — вне контекста. Мы не можем делать акцент на Кубок или чемпионат. Стараемся биться в каждом матче, добывать победы. Сегодня у нас был план на игру, но не получилось. На мой взгляд, вопрос бессодержательный, потому что мы везде бьемся. Мы все бьемся за «Спартак», все надевают эту майку и бьются за цвета. Иногда получается, иногда — нет. Мы все — профессионалы, идем дальше, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.