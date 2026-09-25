Ваш марафон — ваша история: «Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров Московского марафона
27 сентября в Москве пройдет СберПрайм Московский Марафон. Более 20 тысяч участников выйдут на дистанцию 42,2 км.
На следующий день, 28 сентября, «Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров дистанции 42,2 км. В газете напечатают имена не только победителей и призеров, но и каждого участника, завершившего марафон.
В 2026 году марафон пройдет по обновленной трассе. Бегуны стартуют на улице Косыгина около Университетской площади МГУ, преодолеют дистанцию по центральным улицам и набережным Москвы и финишируют на территории олимпийского комплекса «Лужники».
В июле «СЭ» уже выпускал такой номер после марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Тогда в газете появились имена всех участников, которые успешно преодолели классическую дистанцию. Теперь редакция продолжит проект после СберПрайм Московского Марафона.
Специальный номер «Спорт-Экспресса» станет не просто газетой с результатами. Его можно будет сохранить как документ личной спортивной истории и спустя годы вновь увидеть свое имя среди тех, кто преодолел Московский марафон.
27 сентября — финиш. 28 сентября — ваше имя в «Спорт-Экспрессе».