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Ваш марафон — ваша история: «Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров Московского марафона

27 сентября в Москве пройдет СберПрайм Московский Марафон. Более 20 тысяч участников выйдут на дистанцию 42,2 км.

На следующий день, 28 сентября, «Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров дистанции 42,2 км. В газете напечатают имена не только победителей и призеров, но и каждого участника, завершившего марафон.

Московский Марафон 2026.СберПрайм Московский Марафон-2026: даты, маршрут, регистрация и цены

В 2026 году марафон пройдет по обновленной трассе. Бегуны стартуют на улице Косыгина около Университетской площади МГУ, преодолеют дистанцию по центральным улицам и набережным Москвы и финишируют на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В июле «СЭ» уже выпускал такой номер после марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Тогда в газете появились имена всех участников, которые успешно преодолели классическую дистанцию. Теперь редакция продолжит проект после СберПрайм Московского Марафона.

Марафон &laquo;Белые ночи&raquo;.Марафон «Белые ночи» собрал более 30 тысяч любителей спорта

Специальный номер «Спорт-Экспресса» станет не просто газетой с результатами. Его можно будет сохранить как документ личной спортивной истории и спустя годы вновь увидеть свое имя среди тех, кто преодолел Московский марафон.

27 сентября — финиш. 28 сентября — ваше имя в «Спорт-Экспрессе».

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