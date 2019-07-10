Спортивный директор "Енисея" жестко ответил Аленичеву

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский назвал ложью слова бывшего главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева, который в интервью "СЭ" ранее заявил, что руководство клуба не слушало его просьбы по селекции. Об этом Петровский написал в своем Facebook.

"Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды, каким-то инфраструктурным изменениям не была услышана. Конечно, результат в чемпионате получился отрицательным. Но, скажите, как можно его добиться в таких условиях?"

Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причем, как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых. Это настолько очевидно, что даже как-то неловко, что главный тренер выбирает в качестве оправдания себе именно эту причину.

"Планировал приобрести двоих-троих людей, но мне сказали, что нет денег, хотя суммы фигурировали совсем небольшие".

Первое. Денег на трансферы действительно не было, в том плане, что основная часть бюджета ФК, которая сформирована из краевой субсидии, в целях использования средств этой субсидии, четко прописано на что она направлена (ФОТ – фонд оплаты труда, проживание, питание, перелеты и тд) – трансферов там нет. Главный тренер об этом знал еще в сезоне 17/18.

Второе. При всем при этом, конкретно под РПЛ мы действительно рассматривали вариант возможной покупки либо по итогам переговоров с генеральным партнером компанией НОК, либо за счет собственных источников дохода (сфомированных за счет билетной программы, продажи игроков в предыдущие сезоны и тд). Но только речь шла об использовании внебюджетных средств на покупку действительно интересного игрока, а не плюс-минус равного по характеристикам, которого можно было подписать в статусе свободного", – написал Петровский в Facebook.

По итогам прошлого сезона "Енисей" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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