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«Спасибо всем за поздравления». Первый пост Кокорина после перехода в «Спартак»

17:28
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин опубликовал первый пост в Instagram после перехода в московский клуб.

— 3+1, «Спартак». Спасибо всем за поздравления, — написал Кокорин.

Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram

Ранее «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным по схеме «3+1».

В прошлом сезоне нападающий «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи» (10 матчей, 7 мячей, 3 результативные передачи).

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