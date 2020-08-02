«Спасибо всем за поздравления». Первый пост Кокорина после перехода в «Спартак»
17:28
Форвард «Спартака» Александр Кокорин опубликовал первый пост в Instagram после перехода в московский клуб.
— 3+1, «Спартак». Спасибо всем за поздравления, — написал Кокорин.
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
Ранее «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным по схеме «3+1».
В прошлом сезоне нападающий «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи» (10 матчей, 7 мячей, 3 результативные передачи).
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...