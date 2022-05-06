«Спартак» выложил фото Соболева в кепке с изображением дельфина

«Спартак» выложил в официальном Telegram-канале фотографию форварда Александра Соболева, который отправился вместе с командой на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Красно-белые опубликовали фото футболиста в кепке с дельфином. На снимке Соболев улыбается и показывает пальцем на рисунок на кепке.

Форварда обвиняют в том, что он часто симулирует на футбольном поле, сравнивая с дельфином.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет завтра, 7 мая, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14.00 (мск).