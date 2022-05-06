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Траньков: «Цвета «Црвены Звезды» не чужие для Дзюбы, поэтому он может попробовать себя в Сербии»

Траньков считает, что Дзюбе стоит попробовать свои силы в «Црвене Звезде»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в парном фигурном катании, болельщик «Зенита» Максим Траньков поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Почему бы Артему не поиграть в Европе? Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов в отличие от наших российских команд. Дзюба уже в таком возрасте, что еще можно попробовать свои силы в Европе. Цвета «Црвены Звезды» ему точно нечужие.
Не поздно ли Артему в Европу? Никогда не поздно. Главное, чтобы были силы и возможность. Например, Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Дзюбы», — приводит «РБ Спорт» слова Транькова.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-tran-kov-tsveta-tsrveny-zvezdy-dlya-dzyuby-nechuzhie-poe-tomu-mozhno-poprobovat-poigrat-v-serbii/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Максим Траньков
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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