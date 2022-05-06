Траньков: «Цвета «Црвены Звезды» не чужие для Дзюбы, поэтому он может попробовать себя в Сербии»

Олимпийский чемпион в парном фигурном катании, болельщик «Зенита» Максим Траньков поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Почему бы Артему не поиграть в Европе? Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов в отличие от наших российских команд. Дзюба уже в таком возрасте, что еще можно попробовать свои силы в Европе. Цвета «Црвены Звезды» ему точно нечужие.

Не поздно ли Артему в Европу? Никогда не поздно. Главное, чтобы были силы и возможность. Например, Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Дзюбы», — приводит «РБ Спорт» слова Транькова.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.