Футболист «Крыльев Советов» Ежов исполнил танец в стиле Майкла Джексона перед матчем с «Динамо»
Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала видео с танцем полузащитника команды Романа Ежова перед матчем 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Перед встречей 24-летний россиянин станцевал в стиле американского певца Майкла Джексона.
Игра состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — 18.00 мск.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/1567
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|
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|4
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
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|5
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|47
|
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|
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|38
|
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|
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|
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|8
|5
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|33-50
|29
|
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|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
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|5
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
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|
Локомотив – Рубин
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
|15
|1
|4
|
|
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Арсенал Т
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|1
|4
|
|
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|1
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