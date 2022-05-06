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Сегодня, 16:48

Футболист «Крыльев Советов» Ежов исполнил танец в стиле Майкла Джексона перед матчем с «Динамо»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала видео с танцем полузащитника команды Романа Ежова перед матчем 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Перед встречей 24-летний россиянин станцевал в стиле американского певца Майкла Джексона.

Игра состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — 18.00 мск.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/1567
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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