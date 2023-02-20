«Спартак» показал, как Промес занимается в зале вместе с командой

Пресс-служба «Спартака» в своем Telegram-канале выложила видео, на котором нападающий красно-белых Квинси Промес тренируется в зале вместе с командой.

Ранее «СЭ» сообщал, что нидерландский форвард может сыграть с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Сообщалось, что легионер готовится к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.