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Сегодня, 17:24

Кордоба: «Краснодар» сделал все, чтобы я даже не думал об уходе»

Алина Савинова
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об интересе к себе со стороны различных европейских клубов.

«Интерес от клубов из Турции и Германии? С моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс — постоянно идет какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал все, чтобы я даже не думал об уходе, — от президента до всех сотрудников клуба. Они делают все, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им», — приводит «Чемпионат» слова Кордобы.

Колумбийский футболист выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 18 матчей за краснодарскую команду во всех турнирах, отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003621-kordoba-rasskazal-chto-galickij-sdelal-vsyo-chtoby-forvard-ne-uehal-v-turciyu-i-germaniyu.html
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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