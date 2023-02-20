Кордоба: «Краснодар» сделал все, чтобы я даже не думал об уходе»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об интересе к себе со стороны различных европейских клубов.

«Интерес от клубов из Турции и Германии? С моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс — постоянно идет какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал все, чтобы я даже не думал об уходе, — от президента до всех сотрудников клуба. Они делают все, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им», — приводит «Чемпионат» слова Кордобы.

Колумбийский футболист выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 18 матчей за краснодарскую команду во всех турнирах, отметился 9 голами и 4 результативными передачами.