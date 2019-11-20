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«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январские сборы в ОАЭ

20:55
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что руководство клуба приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup (США) в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.

Ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз. Турнир пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года. Планировалось, что красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

Таким образом москвичи проведут январский сбор в ОАЭ.

«Спартак» после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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