Леонид Федун: «Посольство США не дает игрокам «Спартака» визы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз. Турнир пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года. Планировалось, что красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

— К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой, — приводит ТАСС слова Федуна. — Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

В феврале 2020-го «Спартак» примет участие в турнире в Катаре, красно-белым предстоят игры против «Локомотива», «Ростова» и «Партизана».

Цорн объяснил, чем выгоден «Спартаку» турнир в США //

Заработает ли «Спартак» на турнире в США. Ответ Томаса Цорна //

«Спартак» сыграет в США против Луиза Адриану. Что это за турнир?