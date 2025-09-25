«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за необеспечение «Крыльев Советов» автобусом перед матчем РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Футболисты самарского клуба добирались на матч на такси по причине отсутствия автобуса.

«Неприезд автобуса к расположению самарской команды, недоставка команды на матч. Это нарушение регламента. Тренерскому штабу и команде пришлось добираться на такси, за это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее водитель автобуса «Крыльев Советов» Евгений рассказал «СЭ», почему не смог доставить команду на матч против красно-белых.