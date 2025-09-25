Митрофанов: «Новый лимит на легионеров может придать импульс развитию футбола в России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил потенциальное влияние нового лимита на легионеров на развитие российского футбола.

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса, для того чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался. Лимит — это скорее один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность хотим получить, нужно будет определяться, лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях. Все это мы, собственно, доложили Михаилу Владимировичу Дегтяреву. До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».