ЭСК: Кукуляк ошибочно не удалил Садулаева в матче с «Акроном»

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалить полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 10-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:0).

В комиссии единогласно посчитали, что действия Садулаева на 56-й минуте игры (при счете 1:0 в пользу грозненцев) в единоборстве за мяч с вратарем «Акрона» Виталием Гудиевым угрожали безопасности соперника, учитывая высокую скорость игрока «Ахмата», прыжок выставленными открытыми шипами вперед в ноги вратаря и контакт с его ногой.

В ЭСК подчеркнули, что Кукуляк должен был показать Садулаеву красную карточку за серьезное нарушение правил.