Водитель автобуса «Крыльев Советов» объяснил, почему не смог довезти команду на стадион

Водитель автобуса «Крыльев Советов» Евгений рассказал «СЭ», почему не смог доставить команду на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».

«Не получилось вовремя забрать команду, потому что в Москве проводится марафон. И практически весь центр перекрыт. Невозможно это было просчитать заранее. По картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно», — сказал водитель автобуса «Крыльев» Евгений.

«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 14.30 по московскому времени.