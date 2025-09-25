«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Рубин» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча москвичей и казанцев. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 16:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Локомотив» идет на четвертом месте в чемпионате России, набрав 17 очков в девяти турах. «Рубин» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 15 очками.