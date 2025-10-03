ЭСК: Мешков правильно не удалил Тюкавина в матче с «Крыльями Советов»

ЭСК РФС поддержала решение арбитра Виталия Мешкова, который в матче 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (2:3) не удалил форварда гостей Константина Тюкавина на 90+4-й минуте. ЭСК рассмотрела момент по обращению департамента судейства и инспектирования РФС.

Комиссия единогласно решила, что действия Тюкавина, совершившего наступ на ногу игрока «Крылья Советов» Ивана Лепского, не являются серьезным нарушением правил, так как нападающий контролировал мяч, а этот наступ невысокой интенсивности был совершен при выполнении технического приема при обыгрыше соперника по причине соскальзывания стопы с мяча.

В ЭСК подчеркнули, что Мешкову следовало вынести Тюкавину предупреждение за безрассудный наступ.