ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров

В 10-м туре чемпионата России-2025/26 судьи допустили меньше всего ошибок (две) и реже давали повод видеоассистентам для вмешательств (только один раз). Любопытно, что и в прошлом году на исходе первой трети турнира получилось примерно то же самое.

Что касается нынешнего чемпионата в целом, то его 80 игр судил 21 арбитр. По статистике эксперта «СЭ», рефери допустили 43 ошибки, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — примерно одно неверное решение в каждом втором матче.

По числу неправильных вердиктов, по версии «СЭ», среди арбитров лидируют Рафаэль Шафеев, Сергей Карасев и Евгений Кукуляк.

Количество ВАР-вмешательств по сравнению с прошлым чемпионатом увеличилось. Год назад в 10 турах видеоарбитры давали знать о себе 35 раз, сейчас — 48.