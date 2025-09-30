Футбол
30 сентября, 17:10

ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 10-м туре чемпионата России-2025/26 судьи допустили меньше всего ошибок (две) и реже давали повод видеоассистентам для вмешательств (только один раз). Любопытно, что и в прошлом году на исходе первой трети турнира получилось примерно то же самое.

Что касается нынешнего чемпионата в целом, то его 80 игр судил 21 арбитр. По статистике эксперта «СЭ», рефери допустили 43 ошибки, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — примерно одно неверное решение в каждом втором матче.

По числу неправильных вердиктов, по версии «СЭ», среди арбитров лидируют Рафаэль Шафеев, Сергей Карасев и Евгений Кукуляк.

Количество ВАР-вмешательств по сравнению с прошлым чемпионатом увеличилось. Год назад в 10 турах видеоарбитры давали знать о себе 35 раз, сейчас — 48.

РПЛ
Евгений Кукуляк
Рафаэль Шафеев
Сергей Карасев (судья)
  • Игорь Малышев

    К 30 туру прошлого сезона Спартак пробил 11 пенальти, Зенит - 2. Соперники Спартака получили 12 красных карточек, соперники Зенита - 6. Угомонись и не позорься.

    01.10.2025

  • Alex Vik

    Как обычно. Судьи за москвичей и против Зенита. ПОЗОРИЩЕ!

    01.10.2025

  • Дядя Саня

    Угомонись уже,обиженка.

    30.09.2025

  • Горын

    Во как у педрил сраки подгорают.

    30.09.2025

  • ViktorDiktor®

    /Лучше меньше, да лучше/:point_left:

    30.09.2025

  • merniloskut

    Пока Газпрём руководит всем футболом в стране, все ошибки будут в пользу Зени! И не возражайте!!!

    30.09.2025

  • ALEX1984

    А в чем , простите , тут эксклюзив ?

    30.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    какой дурак придумал ВАР его ищут и никак не могут найти =а что там скажет ВАР=....верещат комментаторы смотреть на это все без мата невозможно

    30.09.2025

  • Mikhail

    ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров, а при этом скандалов стало еще больше.

    30.09.2025

  • echo2011

    Знать бы еще,как часто ВАР вмешивается не по делу...

    30.09.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    слова WAR пишется вот так, журнаглистня тупая)))

    30.09.2025

  • Прораб.

    Это пишет пресс-служба Зенита? Бобров нашёл новое место работы?

    30.09.2025

  • som173

    Таблицы ни о чем. Вот если бы автор развернул, что были за ошибки, тогда и народу было панятно, каму судьи благоволят. Про всех не знаю, слишком много каманд, скажу про Спартак- Почти все ошибки , каторые считает автор, енто не показание вторых ЖК. И почти нет ошибок связаных с голами или пеналями. А вот к примеру у конебамжей , или у дрезины с Днищем, почти все ошибки за них или голы засчитаные или данные в их пользу пеналя. Разница в ошибках есть? Огромная. Ибо не данные вторые ЖК , каторые исчисляюцца десятками или сотнями, так себе ошибки. Ну не дал судья, и не дал, на результат енто мало влият. А вот голы или пеналя, тут другой каленкор, тут прямая выгода палучателя. Вот бы и глянуть, кто у нас самые продвинутые палучатели, уж точно не Спартак. Липавых пеналей ему просто не дают, как конебамжам, а вот в ево варота таких уйма . Хе-хе!

    30.09.2025

  • инок

    Судейство наше каждый год деградирует - а ВАР в это время прогрессирует, а жаль..

    30.09.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    "По статистике эксперта «СЭ»". А я эксперт комментариев, кто ты против меня, бобри?

    30.09.2025

  • sdf_1

    Либо арбитры стали хуже, либо ВАР стал лучше. Либо ни то, ни другое. Либо и то, и другое

    30.09.2025

  • lvb

    Бобров, "икспердий" хренов... С чего ты взял шо ты по судейству "истина в последней инстанции"? Кто тебе это сказал.? Сначала легитимизируй свои домыслы, хоть в ДСИ, хоть в этой обгаженной ЭСК. А потом выползай,но уже с официозом. А так ты умеешь разве что набросить на вентилятор или провоцировать людей. А вроде уже большой мальчик. В "КГБ" таких не берут. канай отседова, не выноси людям моск)

    30.09.2025

  • SuperDennis

    Опять никому не интересная писанина с табличками. Надоела эта рубрика, ей богу!

    30.09.2025

    • Смолов заявил, что обсудит с Гаджиевым условия возможного боя против Дзюбы

    CAS частично удовлетворил иск Федотова к ЦСКА, клуб должен выплатить тренеру 630 тысяч евро
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    Все новости