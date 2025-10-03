ЭСК: арбитр Иванов правильно не удалил Акинфеева и правильно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

ЭСК РФС поддержала два решения главного арбитра Сергея Иванова в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Балтика» (1:0). ЭСК рассмотрела оба эпизода по обращению калининградского клуба.

Комиссия единогласно признала, что судья правильно не удалил с поля вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте игры. По мнению ЭСК, действия голкипера в конфликте с игроком «Балтики» Кевином Андраде, инициированном соперником, нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость. Комиссия назвала верным решение Иванова, который показал футболистам по желтой карточке за неспортивное поведение.

Также ЭСК единогласно поддержала решение арбитра на 90+5-й минуте не фиксировать нарушение правил со стороны Данила Кругового против Владислава Сауся перед голом ЦСКА, так как армеец не предпринимал никаких наказуемых действий против соперника, а произошедший контакт при выборе позиции между ними был ненаказуемым.