Главный тренер «Спартака» Ваноли заявил, что в матче с «Локомотивом» все решили детали

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о влиянии погодных условий на результат.

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за состояния поля, из-за такой погоды, — отметил Ваноли. -Мы из-за этого кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Мы хотели играть вертикально.

Во втором тайме ситуация стала лучше. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали. Нам надо было использовать моменты, был момент с Соболевым, но мы его не реализовали. После соперник забил гол, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, идти дальше. Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать".

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.