«Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать». Ваноли — о матче «Локомотив» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о влиянии погодных условий на результат.
«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за состояния поля, из-за такой погоды, — отметил Ваноли. -Мы из-за этого кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Мы хотели играть вертикально.
Во втором тайме ситуация стала лучше. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали. Нам надо было использовать моменты, был момент с Соболевым, но мы его не реализовали. После соперник забил гол, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, идти дальше. Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать".
Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0