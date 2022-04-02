Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:03

«Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать». Ваноли — о матче «Локомотив» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Ваноли заявил, что в матче с «Локомотивом» все решили детали
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о влиянии погодных условий на результат.

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за состояния поля, из-за такой погоды, — отметил Ваноли. -Мы из-за этого кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Мы хотели играть вертикально.

Во втором тайме ситуация стала лучше. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах все решают детали. Нам надо было использовать моменты, был момент с Соболевым, но мы его не реализовали. После соперник забил гол, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер, и, подняв голову, идти дальше. Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать".

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Симон Фуркад сейчас главный защитник России в мировом спорте. А у его брата Мартена была репутация русофоба
Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»
«Ощущение, что «Спартак» заколдованный». Мостовой — о поражении от «Локомотива»
Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 баскетболист Андрей Лопатов
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Лоськов назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Спартаком»
Литвинов: «Сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице»
Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своем состоянии здоровья
«Мы «Спартак», наша задача — биться за победу». Ваноли не думает о давлении в «Спартаке»
Литвинов об отмененном голе Промеса: «Спорный эпизод, игрок «Локомотива» мог коснуться мяча»
«Какая разница какой тренер, ведь так и остались на десятой строчке». Гаврилов — о поражении «Спартака» от «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Локомотивом»

«Первый тайм был какой-то цирк, давно такого не видел». Баринов — о победе «Локомотива» над «Спартаком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости