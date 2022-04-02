Ваноли ответил на вопрос о работе в «Спартаке» в следующем сезоне

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о дальнейшей работе. Он отметил, что не видит причин для отставки.

— Вы готовы тренировать «Спартак» в следующем сезоне?

— Не вижу причин, почему не должен этого делать.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составляет 1,5 миллиона евро в год.

Всего под руководством итальянского специалиста «Спартак» одержал две победы, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.

Следующий матч «Спартак» проведет 10 апреля. Москвичи встретятся с тульским «Арсеналом».