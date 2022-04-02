На 42-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым приняла верное решение, отменив взятие ворот железнодорожников.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Лунев определили, что в момент передачи партнера автор гола Квинси Промес находился за линией офсайда. Защитник «Локомотива» Тин Едвай, пытавшийся прервать пас, не коснулся мяча. В противном случае, если бы он сыграл в мяч, офсайд не следовало бы фиксировать.

Чертить офсайдные линии невозможно — из-за погодных условий нельзя было провести их калибровку. Но и без этого видно, что спартаковец находился в положении «вне игры».