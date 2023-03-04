«Спартак» не дал Гончаренко установить тренерский рекорд

В первом матче весенней части чемпионата-2022/23 «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

После перехода турнира на систему «осень-весна» красно-белые смогли добиться только двух побед в первых матчах календарного года. В 2013 году москвичи разгромили «Терек», а семь лет спустя справились в московском дерби с «Динамо».

Все первые матчи «Спартака» после зимней паузы в чемпионате

Дата Тренер Соперник Счет Голы 05.03.2012 Валерий Карпин Рубин (г) 1:1 Шаронов — Эменике 10.03.2013 Валерий Карпин Терек (д) 3:1 Мовсисян-3 — Маурусиу 08.03.2014 Валерий Карпин Терек (г) 0:1 Маурисиу 08.03.2015 Мурат Якин Краснодар (д) 1:3 Промес — Перейра, Ари, Ахмедов 06.03.2016 Дмитрий Аленичев ЦСКА (г) 0:1 Муса 05.03.2017 Массимо Каррера Краснодар (г) 2:2 Таски, в свои ворота, Смолов — Фернанду, Луиз Адриану 04.03.2018 Массимо Каррера Локомотив (г) 0:0 - 03.03.2019 Олег Кононов Краснодар (д) 1:1 Зе Луиш — Перейра 29.02.2020 Доменико Тедеско Динамо (г) 2:0 Бакаев, Зобнин 28.02.2021 Доменико Тедеско Рубин (д) 0:2 Деспотович-2 26.02.2022 Паоло Ваноли ЦСКА (д) 0:2 Юсуф Языджи, Зайнутдинов 04.03.2023 Гильермо Абаскаль Урал (д) 2:2 Литвинов-2 — Влут, Бикфалви

Итого: +2=5-5, мячи 12-16.

Руслан Литвинов дважды сравнял счет и не позволил Виктору Гончаренко одержать восьмую в карьере победу над «Спартаком». Белорусский специалист выиграл больше половины матчей с красно-белыми, приведя к успеху четыре разные команды — «Кубань», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата Турнир Команда Гончаренко Тренер «Спартака» Счет Голы 28.04.2014 Чемпионат Кубань Дмитрий Гунько 2:0 И.Попов-2 02.11.2014 Чемпионат Кубань Мурат Якин 3:3 Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски 25.09.2016 Чемпионат Уфа Массимо Каррера 1:0 Фатаи 30.04.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:2 А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков -2.08.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 2:1 Щенников, Витинью — Пашалич 10.12.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 0:3 Промес-2, Пашалич 23.09.2018 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:1 Влашич — Фернанду 06.04.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 2:0 Сигурдссон-2 19.08.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 1:2 Мариу Фернандес — Жиго-2 04.03.2020 Кубок ЦСКА Доменико Тедеско 2:3 (д.в.) Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон 30.06.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 2:0 Влашич-2 13.09.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 3:1 Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе 21.11.2021 Чемпионат Краснодар Руй Витория 2:1 Кордоба, Крыховяк — Соболев 04.03.2023 Чемпионат Урал Гильермо Абаскаль 2:2 Влут, Бикфалви — Литвинов-2

Итого: +7=3-4, мячи 24-19.

Гончаренко был близок к тому, чтобы стать первым тренером в истории, которому удалось победить «Спартак» с пятью разными командами. Сейчас Виктор Михайлович делит лидерство с Леонидом Слуцким и Александром Тархановым. По общему количеству побед тренер «Урала» делит пятое место с Тархановым, уступая только тренерам-чемпионам — Леониду Слуцкому, Курбану Бердыеву, Валерию Газзаеву и Юрию Семину.

Все тренеры, которые обыгрывали «Спартак» в чемпионате больше пяти раз