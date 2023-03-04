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Сегодня, 18:56

«Спартак» не дал Гончаренко установить тренерский рекорд

Кирилл Бурдаков
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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В первом матче весенней части чемпионата-2022/23 «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

После перехода турнира на систему «осень-весна» красно-белые смогли добиться только двух побед в первых матчах календарного года. В 2013 году москвичи разгромили «Терек», а семь лет спустя справились в московском дерби с «Динамо».

Все первые матчи «Спартака» после зимней паузы в чемпионате

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Голы

05.03.2012

Валерий Карпин

Рубин (г)

1:1

Шаронов — Эменике

10.03.2013

Валерий Карпин

Терек (д)

3:1

Мовсисян-3 — Маурусиу

08.03.2014

Валерий Карпин

Терек (г)

0:1

Маурисиу

08.03.2015

Мурат Якин

Краснодар (д)

1:3

Промес — Перейра, Ари, Ахмедов

06.03.2016

Дмитрий Аленичев

ЦСКА (г)

0:1

Муса

05.03.2017

Массимо Каррера

Краснодар (г)

2:2

Таски, в свои ворота, Смолов — Фернанду, Луиз Адриану

04.03.2018

Массимо Каррера

Локомотив (г)

0:0

-

03.03.2019

Олег Кононов

Краснодар (д)

1:1

Зе Луиш — Перейра

29.02.2020

Доменико Тедеско

Динамо (г)

2:0

Бакаев, Зобнин

28.02.2021

Доменико Тедеско

Рубин (д)

0:2

Деспотович-2

26.02.2022

Паоло Ваноли

ЦСКА (д)

0:2

Юсуф Языджи, Зайнутдинов

04.03.2023

Гильермо Абаскаль

Урал (д)

2:2

Литвинов-2 — Влут, Бикфалви

Итого: +2=5-5, мячи 12-16.

Руслан Литвинов дважды сравнял счет и не позволил Виктору Гончаренко одержать восьмую в карьере победу над «Спартаком». Белорусский специалист выиграл больше половины матчей с красно-белыми, приведя к успеху четыре разные команды — «Кубань», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата

Турнир

Команда Гончаренко

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

Дмитрий Гунько

2:0

И.Попов-2

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

Мурат Якин

3:3

Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски

25.09.2016

Чемпионат

Уфа

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

30.04.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

-2.08.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

10.12.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

0:3

Промес-2, Пашалич

23.09.2018

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

06.04.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

2:0

Сигурдссон-2

19.08.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

1:2

Мариу Фернандес — Жиго-2

04.03.2020

Кубок

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:3 (д.в.)

Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон

30.06.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

13.09.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

3:1

Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

21.11.2021

Чемпионат

Краснодар

Руй Витория

2:1

Кордоба, Крыховяк — Соболев

04.03.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

2:2

Влут, Бикфалви — Литвинов-2

Итого: +7=3-4, мячи 24-19.

Гончаренко был близок к тому, чтобы стать первым тренером в истории, которому удалось победить «Спартак» с пятью разными командами. Сейчас Виктор Михайлович делит лидерство с Леонидом Слуцким и Александром Тархановым. По общему количеству побед тренер «Урала» делит пятое место с Тархановым, уступая только тренерам-чемпионам — Леониду Слуцкому, Курбану Бердыеву, Валерию Газзаеву и Юрию Семину.

Все тренеры, которые обыгрывали «Спартак» в чемпионате больше пяти раз

Тренер

Матчи

Победы

Команды

Леонид Слуцкий

29

15

Москва-2, Крылья Советов-1, ЦСКА-10, Рубин-2

Курбан Бердыев

30

11

Рубин-9, Ростов-2

Валерий Газзаев

33

11

Спартак Вл/Алания-4, ЦСКА-7

Юрий Семин

40

10

Локомотив-9, Анжи-1

Виктор Гончаренко

13

7

Кубань-1, Уфа-1, ЦСКА-4, Краснодар-1

Александр Тарханов

26

7

Торпедо-1, Крылья Советов-2, Сатурн-1, Урал-3

Валерий Карпин

9

6

Ростов-6

Владимир Федотов

9

6

Оренбург-2, Сочи-4

Рашид Рахимов

19

6

Локомотив-1, Амкар-1, Терек/Ахмат-4

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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