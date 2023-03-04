«Оренбург» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли клуб подавать протест в ЭСК РФС после матча 18-ого тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).

«Думаю, что подадим в ЭСК. Не только по моменту с пенальти. Удаление Сиваковича? Я не арбитр, как могу комментировать. Там люди знают, профессионалы же», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» завершил матч в меньшинстве: на 45+2-й минуте встречи защитник команды Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, «Оренбург» идет на седьмой строчке с 25 очками.