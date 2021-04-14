Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчет о привлеченности клубами футболистов младше 21 года. Отчет основан на процентном соотношении минут, которые молодые игроки провели на поле по отношению к общему количеству игрового времени.

В топ-5 европейских лиг по этому показателю лидирует дортмундская «Боруссия» (28,5 процента), со второго по четвертое место расположились команды из чемпионата Франции, «Ницца» (24,3), «Монако» (24,1) и «Ренн» (20,7). На пятой строчке — «Шальке» (19,6). Наивысший показатель среди английских клубов у «Вулверхэмптона» (16,2), среди итальянских клубов — у «Вероны» (11,7). Отмечается, что среди команд из топ-5 чемпионатов Европы семь не выпускали на поле футболистов до 21 года. Одной из этих команд является «Интер».

Таблица привлеченности молодых футболистов в топ-5 чемпионатах Европы.

В России самый высокий показатель — у «Спартака» (14,1). На втором месте идет «Ротор» (11,6), на третьем — ЦСКА. Самые низкие показатели в российском чемпионате у «Ахмата» (1,4), «Зенита» (0,7) и «Урала» (0,4).