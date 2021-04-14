Российский футбольный союз (РФС) объявил на официальном сайте о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура Тинькофф РПЛ.

Бригада во главе с Сергеем Ивановым будет судить встречу «Краснодар» — «Зенит». На матч «Сочи» — ЦСКА назначен Станислав Васильев, Виталий Мешков будет работать на игре «Спартак» — «Уфа».

Встречи 26-го тура чемпионата России пройдут с 17 по 18 апреля.

17 апреля, суббота:

«Ахмат» — «Химки»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Николай Левников.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ротор» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

18 апреля, воскресенье:

«Урал» — «Рубин»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Иванов.