«Вашингтон» продлил контракт с Леонардом на восемь лет и 84 миллиона долларов

«Вашингтон» заключил новый контракт с нападающим Райаном Леонардом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним американцем рассчитано на восемь лет, его общая сумма составит 84 миллиона долларов. Средняя зарплата хоккеиста — 10,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2025/26 Леонард провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 20 шайб и сделал 25 результативных передач.

«Вашингтон» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2026/27 сыграет на выезде с «Каролиной» в ночь на 3 октября.