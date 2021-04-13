Илья Геркус: «Я однажды тоже заходил в судейскую»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу скандала вокруг матча команды со «Спартаком» (2:0) в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я однажды тоже заходил в судейскую», — написал Геркус в Twitter 13 апреля.

Я однажды тоже заходил в судейскую ? — Илья Геркус (@ilgerkus) April 13, 2021

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 июня.

Позднее появилось видео того, как перед матчем в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника красно-белых Василия Козловцева. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.