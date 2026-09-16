Ташуев покинул «Енисей»

«Енисей» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым по соглашению сторон.

67-летний специалист возглавил красноярскую команду в декабре 2025 года, его соглашение действовало до 30 июня 2027 года.

В 24 матчах под руководством Ташуева «Енисей» одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Ранее тренер работал в «Ахмате», «Факеле», «Шахтере» (Солигорск), «Чайке», «Кубани», «Анжи», «Металлурге» (Донецк), «Салюте», «Спартаке» (Нальчик), «Краснодаре», «Спартаке» (Луховицы), «Спартаке-МЖК», «Звезде» (Серпухов), «Автодоре» (Владикавказ), «Фабусе» (Бронницы), «Автозапчасти» (Баксан) и «Дружбе» (Буденновск).

«Енисей» занимает 14-е место в таблице Первой лиги — у команды 10 очков в 10 матчах.

16 сентября красноярцы примут «Арсенал» в игре 12-го тура. Во вторник, 15 сентября, тульский клуб объявил о подписании контракта с Дмитрием Аленичевым, который вернулся в команду в качестве главного тренера.