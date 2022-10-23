«Спартак» — «Химки»: Николсон оформил дубль и сделал счет в матче разгромным

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оформил дубль в матче против «Химок» в 14-м туре РПЛ — 3:0.

Он забил на 63-й минуте игры. Михаил Игнатов сделал пас в штрафную, Александр Соболев прострелил в штрафную, а Николсон с разворота переправил мяч в противоход вратарю «Химок» Виталию Гудиеву.

На 66-й минуте встречи Антон Зиньковский забил гол, но ВАР отменил его из-за офсайда.