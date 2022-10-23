«Спартак» — «Химки»: Николсон оформил дубль и сделал счет в матче разгромным
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оформил дубль в матче против «Химок» в 14-м туре РПЛ — 3:0.
Он забил на 63-й минуте игры. Михаил Игнатов сделал пас в штрафную, Александр Соболев прострелил в штрафную, а Николсон с разворота переправил мяч в противоход вратарю «Химок» Виталию Гудиеву.
На 66-й минуте встречи Антон Зиньковский забил гол, но ВАР отменил его из-за офсайда.
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|
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|
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|
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|
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|14
|3
|3
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|
15
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|14
|2
|3
|9
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|9
|
16
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|1
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|7-24
|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Александр Соболев
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|5
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Локомотив
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|1
|3
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|2
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