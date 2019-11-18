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«Спартак» дорисовал всем игрокам усы. Вот что получилось

18:38
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«Спартак» в своем Twitter опубликовал отредактированные фотографии игроков команды. На них показано, как футболисты красно-белых выглядели бы с усами.

— На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями, — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц.

«Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 21 очко в 16 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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