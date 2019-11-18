«Спартак» дорисовал всем игрокам усы. Вот что получилось
«Спартак» в своем Twitter опубликовал отредактированные фотографии игроков команды. На них показано, как футболисты красно-белых выглядели бы с усами.
?? На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 18, 2019
Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц ?#усабрь #movember pic.twitter.com/eyKNEHYabL
— На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями, — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц.
«Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 21 очко в 16 матчах.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр