26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» принимает ЦСКА в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча началась в 19.00 мск.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА в прямом эфире доступна на matchtv.ru. «СЭ» на своем сайте также ведет онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на 4-й строчке с 30 баллами.

20 сентября в 8-м туре РПЛ ЦСКА обыграл с минимальным счетом «Спартак» (1:0). Единственный гол тогда забил форвард Антон Заболотный.