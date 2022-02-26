В матче «Сочи» — «Арсенал» ВАР вмешался, но пенальти не назначен, а потом все случилось наоборот

В период с 69-й по 76-ю минуты матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» произошли два эпизода, потребовавшие особого внимания арбитра Владислава Безбородова и видеоассистента Игоря Панина.

В первом случае в штрафной площади сочинцев в единоборстве с Родригау упал Эванс Кангва. Арбитр не стал назначать 11-метровый удар, но в его действия вмешался ВАР. Безбородов посмотрел видеозапись на мониторе и не стал менять свое решение: пенальти так и не был назначен. Предположу, что судья определил: касание было незначительным и не стало причиной падения игрока тульской команды. В такой ситуации при подобной трактовке у рефери не было оснований для наказания сочинцев 11-метровым.

Во втором эпизоде через несколько минут уже на другой половине поля, в штрафной площади «Арсенала», упал Викторьен Ангбан. В этом случае Безбородов решил, что именно действия Артема Сокола привели к падению футболиста «Сочи»: защитник ударил соперника. При такой оценке момента судья должен был назначить пенальти, и ВАР Панин не вмешался.

Также отмечу, что на 11-й минуте ошибочно избежал предупреждения игрок «Арсенала» Данил Степанов, а четыре минуты спустя желтая карточка ошибочно не была показана сочинцу Даниле Прохину. Судья поступил неправильно, но был последователен в оценке однотипных нарушений.