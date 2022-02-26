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«Сочи» — «Арсенал»: ВАР вмешался, но пенальти не назначен, а потом все случилось наоборот. Почему?

В матче «Сочи» — «Арсенал» ВАР вмешался, но пенальти не назначен, а потом все случилось наоборот
Александр Бобров
Шеф-редактор
«Сочи» — «Арсенал» — 2:0.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

В период с 69-й по 76-ю минуты матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» произошли два эпизода, потребовавшие особого внимания арбитра Владислава Безбородова и видеоассистента Игоря Панина.

В первом случае в штрафной площади сочинцев в единоборстве с Родригау упал Эванс Кангва. Арбитр не стал назначать 11-метровый удар, но в его действия вмешался ВАР. Безбородов посмотрел видеозапись на мониторе и не стал менять свое решение: пенальти так и не был назначен. Предположу, что судья определил: касание было незначительным и не стало причиной падения игрока тульской команды. В такой ситуации при подобной трактовке у рефери не было оснований для наказания сочинцев 11-метровым.

Во втором эпизоде через несколько минут уже на другой половине поля, в штрафной площади «Арсенала», упал Викторьен Ангбан. В этом случае Безбородов решил, что именно действия Артема Сокола привели к падению футболиста «Сочи»: защитник ударил соперника. При такой оценке момента судья должен был назначить пенальти, и ВАР Панин не вмешался.

Также отмечу, что на 11-й минуте ошибочно избежал предупреждения игрок «Арсенала» Данил Степанов, а четыре минуты спустя желтая карточка ошибочно не была показана сочинцу Даниле Прохину. Судья поступил неправильно, но был последователен в оценке однотипных нарушений.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:0
Арсенал Т
Голы
Ангбан, 50 (1:0), Юсупов, 77 (2:0)
Сочи
Адамов Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 82) Прохин Бурмистров (Воробьев, 90+3) Ангбан (Попов, 80) Жоаузинью (Юсупов, 47) Кассьерра (Мелкадзе, 79)
Арсенал Т
Коченков Сокол Смольников Степанов Беляев Ткачев (Давиташвили, 60) Чаушич Кангва Костадинов (Гулиев, 68) Марков (Деспотович, 53) Кангва (Луценко, 84)
Предупреждения
Заика 9’, Прохин 59’, Родригау 62’  -  Марков 10’, Беляев 27’, Степанов 45+1’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Панин (Дмитров) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
Владислав Безбородов
Игорь Панин
1
0
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
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 - : -
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