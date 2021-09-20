Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче на 81-й минуте забил форвард красно-синих Антон Заболотный. Отметим, что на 90+1-й минуте встречи Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Благодаря победе ЦСКА опередил «Нижний Новгород» и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету красно-синих 13 очков в 8 матчах. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 очками в 8 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
8-й тур
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Заболотный, 81.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Зайнутдинов (Ахметов, 65), Чалов (Яковлев, 84), Эджуке (Кучаев, 85), Заболотный.
«Спартак» (Москва): Максименко, Мозес, Жиго, Джикия (Рассказов, 86), Кауфриз, Айртон, Умяров, Литвинов (Игнатов, 86), Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).
Предупреждения: Заболотный, 43. Умяров, 53. Бохинен, 71. Обляков, 75.
Удаление: Заболотный, 90+1.
Судьи: Карасев. Болотенков (оба — Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Мешков (Дмитров). Мосякин (Москва).
20 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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