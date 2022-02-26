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Сегодня, 19:32

Владимир Федотов: «Любое очко сегодня — на вес золота»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

— Как на ваш взгляд сложилась игра сегодня?

— Первая игра после рестарта чемпионата. Хорошее начало. Было несколько моментов, где мы могли открыть счет. Не ждали легкого поединка. Знаем, что «Арсенал» — это отлично укомплектованная команда. Любое очко сегодня — на вес золота. Думаю, что это заслуженная победа, — цитирует тренера сайт «Сочи».

— Новички начали игру со скамейки. Готовы ли они к тому, чтобы проводить на поле 90 минут?

— Были травмы, ребята не полностью прошли тренировочные сборы. Только набирают кондиции. У них еще все впереди.

— Что ждет команду в ближайшие дни перед матчем с ЦСКА?

— Впереди нас ждет восстановление. Будем добирать кондиции. Матч не за горами. Нас ожидает принципиальный соперник. Все решится второго числа.

«Сочи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (19) располагается на 13-й строчке.

Источник: https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/vladimir-fedotov-dumayu-eto-zasluzhennaya-pobeda/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
0
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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