Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

— Как на ваш взгляд сложилась игра сегодня?

— Первая игра после рестарта чемпионата. Хорошее начало. Было несколько моментов, где мы могли открыть счет. Не ждали легкого поединка. Знаем, что «Арсенал» — это отлично укомплектованная команда. Любое очко сегодня — на вес золота. Думаю, что это заслуженная победа, — цитирует тренера сайт «Сочи».

— Новички начали игру со скамейки. Готовы ли они к тому, чтобы проводить на поле 90 минут?

— Были травмы, ребята не полностью прошли тренировочные сборы. Только набирают кондиции. У них еще все впереди.

— Что ждет команду в ближайшие дни перед матчем с ЦСКА?

— Впереди нас ждет восстановление. Будем добирать кондиции. Матч не за горами. Нас ожидает принципиальный соперник. Все решится второго числа.

«Сочи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (19) располагается на 13-й строчке.