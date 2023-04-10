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Сегодня, 16:23

Соломатин заявил, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы московского клуба на второе место в чемпионате страны.

«Конечно я болею и верю в то, что ЦСКА по итогам сезона займет второе место. Золото в чемпионате получить уже нереально, а за серебро армейцам надо отдать все силы, чтобы его получить», — приводит «РБ Спорт» слова Соломатина.

Также он уверен в том, что армейцы выиграют FONBET Кубок России в этом сезоне.

«В этом турнире будет только победа», — добавил экс-футболист.

На данный момент ЦСКА располагается на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-solomatin-tsska-zajmet-vtoroe-mesto-po-itogam-sezona-i-vy-igraet-kubok-rossii/
Андрей Соломатин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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