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Гаджиев назвал вероятную причину ухода Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».

«Я думаю, это решение самого Бердыева. Считаю, причиной стало то, что «Сочи» не выполнял условия договора. У нас принято чаще говорить о том, что тренер не справился, недоработал. Ответственность всегда возлагают на наставника. Но очень часто происходят и другие ситуации. Ведь когда тренер приходит в клуб, то они договариваются об определенных условиях. Думаю, что клуб эти условия не выполнил», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10789052-gadzhiev-nazval-veroyatnuyu-prichinu-uhoda-berdyeva-iz-sochi.html
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Гаджиев — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Скорее всего, договор не исполнялся»

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