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«Сочи» подтвердил уход Михи Мевли

10:12
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«Сочи» в своем официальном Twitter подтвердил уход защитника Михи Мевли. Контракт клуба с 31-летним словенским футболистом подошел к концу.

«Спасибо за все, Миха! До встречи!» — написал «Сочи».

Ранее, 19 июля, стало известно, что Мевля подписал контракт с турецким «Аланьяспором».

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч за сочинцев, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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