«Сочи» подтвердил уход Михи Мевли

Миха Мевля покидает «Сочи»



Контракт 31-летнего защитника с нашим клубом подошёл к концу.



Словенец пополнил ряды нашего клуба по ходу сезона-2019/20. За два года провёл 51 матч за «барсов», в которых стал автором четырёх забитых мячей.



Спасибо за всё, Миха! До встречи! ? pic.twitter.com/xvQBfzpt1F