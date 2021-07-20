«Сочи» подтвердил уход Михи Мевли
10:12
«Сочи» в своем официальном Twitter подтвердил уход защитника Михи Мевли. Контракт клуба с 31-летним словенским футболистом подошел к концу.
«Спасибо за все, Миха! До встречи!» — написал «Сочи».
Ранее, 19 июля, стало известно, что Мевля подписал контракт с турецким «Аланьяспором».
В прошлом сезоне защитник провел 31 матч за сочинцев, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Миха Мевля покидает «Сочи»— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 20, 2021
Контракт 31-летнего защитника с нашим клубом подошёл к концу.
Словенец пополнил ряды нашего клуба по ходу сезона-2019/20. За два года провёл 51 матч за «барсов», в которых стал автором четырёх забитых мячей.
Спасибо за всё, Миха! До встречи! ? pic.twitter.com/xvQBfzpt1F
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