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Украинский журналист рассказал, почему Рамирес предпочел киевское «Динамо» «Рубину»

22:59
Эрик Рамирес. Фото sport24.pluska.sk
Эрик Рамирес. Фото sport24.pluska.sk
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Форвард словацкого клуба ДАК Эрик Рамирес перейдет в киевское «Динамо», сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, сумма трансфера составит 1,75 миллиона евро. Указано, что «Динамо» выиграло конкуренцию у «Гента» — бельгийский клуб искал замену форварду сборной Украины Роману Яремчуку.

От футболиста отказался «Рубин» якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя, как указывает Бурбас, есть и версия, что игрок не захотел отдавать половину официальной месячной зарплаты, что, по его данным, является обычной практикой в казанском клубе.

22-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 31 матч за ДАК и забил 16 мячей.

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Евгений Петров все материалы автора

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