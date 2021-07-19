Украинский журналист рассказал, почему Рамирес предпочел киевское «Динамо» «Рубину»

Форвард словацкого клуба ДАК Эрик Рамирес перейдет в киевское «Динамо», сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

Рамірес обійдеться у 1,75 млн. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. В Рубін венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати — там це звична практика — Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021

По данным источника, сумма трансфера составит 1,75 миллиона евро. Указано, что «Динамо» выиграло конкуренцию у «Гента» — бельгийский клуб искал замену форварду сборной Украины Роману Яремчуку.

От футболиста отказался «Рубин» якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя, как указывает Бурбас, есть и версия, что игрок не захотел отдавать половину официальной месячной зарплаты, что, по его данным, является обычной практикой в казанском клубе.

22-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 31 матч за ДАК и забил 16 мячей.