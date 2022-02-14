Гол Заики принес «Сочи» победу над «Кубанью» в товарищеском матче

«Сочи» одержал победу над «Кубанью» в товарищеском матче в Турции

«Сочи» одержал победу над «Кубанью» (1:0) в товарищеском матче в Турции.

Встреча проходила в рамках тренировчного сбора в турецком Белеке.

Единственный мяч в игре забил Кирилл Заика.

В следующем матче на сборе в Турции «Сочи» сыграет с казахстанским «Кайратом». Встреча состоится 18 февраля.