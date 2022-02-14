Любовь — это «Динамо», а «Динамо» — это любовь ??



В День всех влюблённых делимся этими невероятными валентинками, чтобы каждый мог сказать о своих чувствах своим близким ?



Переходи — там тебя ждёт ещё восемь динамтинок с нашими ангелочками ??



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