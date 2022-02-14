Алексей Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игроков в дубль. Проще с ними расстаться»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, какой он тренер — жесткий или мягкий.

«Считаю, что я средний, — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе московского клуба. — Я бы не сказал, что есть что-то такое, за что я могу кого-то отправить в дубль. Естественно, за мою игровую карьеру таких случаев было много, но в тренерской карьере их не было и, надеюсь, не будет».

По словам тренера, раньше дубль был сильнее, и там игроки могли получить практику и поднять физическую форму.

«Не вижу смысла отправлять игроков в дубль. Все проблемы лучше решать в основной команде. Понятно, что есть ситуации, когда это сделать невозможно, но при чем здесь молодежная команда? Проще с ними расстаться», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.