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Сегодня, 18:49

Алексей Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игроков в дубль. Проще с ними расстаться»

Алексей Березуцкий заявил, что не видит смысла отправить игроков в дубль
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, какой он тренер — жесткий или мягкий.

«Считаю, что я средний, — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе московского клуба. — Я бы не сказал, что есть что-то такое, за что я могу кого-то отправить в дубль. Естественно, за мою игровую карьеру таких случаев было много, но в тренерской карьере их не было и, надеюсь, не будет».

По словам тренера, раньше дубль был сильнее, и там игроки могли получить практику и поднять физическую форму.

«Не вижу смысла отправлять игроков в дубль. Все проблемы лучше решать в основной команде. Понятно, что есть ситуации, когда это сделать невозможно, но при чем здесь молодежная команда? Проще с ними расстаться», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://youtu.be/9jIMp0Woldc
Алексей Березуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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