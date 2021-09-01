Соболев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к возможному изменению лимита на легионеров в чемпионате России.
«Мы не обсуждали это. Не буду это комментировать. Как решат, так и будет. Мы футболисты — мы любим играть в футбол. И будем продолжать это делать», — сказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».
Сейчас в Тинькофф российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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