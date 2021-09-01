Соболев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к возможному изменению лимита на легионеров в чемпионате России.

«Мы не обсуждали это. Не буду это комментировать. Как решат, так и будет. Мы футболисты — мы любим играть в футбол. И будем продолжать это делать», — сказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».

Сейчас в Тинькофф российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.