Соболев объяснил видео со словами про Крала
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал видео, в котором обратился к полузащитнику Алексу Кралу, который перешел в «Вест Хэм».
«Алекс, спасибо, что наконец-то ты покидаешь нас. Мы не будем скучать, потому что с твоим уходом мы заиграем еще лучше», — пошутил на видео Соболев.
«По Кралу. У нас просто очень теплые отношения, Мы прекрасно общаемся, Не думал, что это видео куда-то попадет. Он сто процентов не обиделся.
По поводу Жиго. Рад, что он остается. Это наш лидер. Он нам очень нужен.
По поводу новичка (Максимилиано Кофрие — прим. «СЭ»). Он только две тренировки провел. Надеюсь, что он будет приносить пользу», — рассказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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