Соболев объяснил видео со словами про Крала

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал видео, в котором обратился к полузащитнику Алексу Кралу, который перешел в «Вест Хэм».

«Алекс, спасибо, что наконец-то ты покидаешь нас. Мы не будем скучать, потому что с твоим уходом мы заиграем еще лучше», — пошутил на видео Соболев.

«По Кралу. У нас просто очень теплые отношения, Мы прекрасно общаемся, Не думал, что это видео куда-то попадет. Он сто процентов не обиделся.

По поводу Жиго. Рад, что он остается. Это наш лидер. Он нам очень нужен.

По поводу новичка (Максимилиано Кофрие — прим. «СЭ»). Он только две тренировки провел. Надеюсь, что он будет приносить пользу», — рассказал Соболев в эфире программы Ильи Казакова «Футбол России» на канале «Россия 24».