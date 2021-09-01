Малафеев оценил возможный переход Крицюка в «Зенит»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер Станислава Крицюка из «Жил Висенте» в команду из Санкт-Петербурга.
«Возможно, из-за того, что в «Зените» нет полноценного спортивного департамента, клуб не смог предусмотреть и заранее подготовиться к ситуации, где был возможен вариант, что Лунев не останется в команде. С учетом нынешних дел, приглашение Крицюка для «Зенита» на сегодняшний день и его приход однозначно усилит конкуренцию во вратарской линии, а также это очевидно хороший вариант с точки зрения игрового опыта самого игрока. Возможно, на сегодняшний день этот трансфер и решит возникшие трудности во вратарской линии. Но в потенциале это не 100% решение для клуба», — сказал Малафеев«СЭ».
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что российский вратарь переходит в «Зенит» за 4 млн евро.
Крицюк с 2016-го по 2020 год выступал в РПЛ за «Краснодар». Из России он уехал в Португалию, где сначала играл за «Белененсеш», а потом оказался в «Жил Висенте».
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