Малафеев оценил возможный переход Крицюка в «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер Станислава Крицюка из «Жил Висенте» в команду из Санкт-Петербурга.

«Возможно, из-за того, что в «Зените» нет полноценного спортивного департамента, клуб не смог предусмотреть и заранее подготовиться к ситуации, где был возможен вариант, что Лунев не останется в команде. С учетом нынешних дел, приглашение Крицюка для «Зенита» на сегодняшний день и его приход однозначно усилит конкуренцию во вратарской линии, а также это очевидно хороший вариант с точки зрения игрового опыта самого игрока. Возможно, на сегодняшний день этот трансфер и решит возникшие трудности во вратарской линии. Но в потенциале это не 100% решение для клуба», — сказал Малафеев«СЭ».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что российский вратарь переходит в «Зенит» за 4 млн евро.

Крицюк с 2016-го по 2020 год выступал в РПЛ за «Краснодар». Из России он уехал в Португалию, где сначала играл за «Белененсеш», а потом оказался в «Жил Висенте».