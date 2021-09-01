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Малафеев оценил возможный переход Крицюка в «Зенит»

16:57
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер Станислава Крицюка из «Жил Висенте» в команду из Санкт-Петербурга.

Станислав Крицюк.Похоже, «Зенит» все-таки покупает вратаря. Зачем Крицюк Семаку?

«Возможно, из-за того, что в «Зените» нет полноценного спортивного департамента, клуб не смог предусмотреть и заранее подготовиться к ситуации, где был возможен вариант, что Лунев не останется в команде. С учетом нынешних дел, приглашение Крицюка для «Зенита» на сегодняшний день и его приход однозначно усилит конкуренцию во вратарской линии, а также это очевидно хороший вариант с точки зрения игрового опыта самого игрока. Возможно, на сегодняшний день этот трансфер и решит возникшие трудности во вратарской линии. Но в потенциале это не 100% решение для клуба», — сказал Малафеев«СЭ».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что российский вратарь переходит в «Зенит» за 4 млн евро.

Крицюк с 2016-го по 2020 год выступал в РПЛ за «Краснодар». Из России он уехал в Португалию, где сначала играл за «Белененсеш», а потом оказался в «Жил Висенте».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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