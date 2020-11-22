Слуцкий ответил на вопрос об Игнатьеве и сроках возвращения Хвичи и других игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего матча 15-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (0:2) затруднился оценить возможность возвращения в команду на следующей неделе трех футболистов, которые остаются на карантине после положительных тестов на коронавирус. В национальных сборных подобные сдали Хвича Кварацхелия, Карл Старфельт и Хван Ин Бом.

— Почему Игнатьева не было даже в заявке? — вопрос Слуцкому в послематчевом комментарии.

— Игнатьев болен. Он вернулся больным из сборной.

— А какая ситуация с Кварацхелией, Хван Ин Бомом и Старфельтом? Когда ждете их в Казани? Они могут вернуться до матча следующего тура с ЦСКА?

— Здесь ситуация от нас никак не зависит. Ждем, как только у них будет отрицательный тест и власти каждой из стран, в которых они находятся, разрешат их выпустить и им — передвигаться. Пока Ин Бом — в Австрии, Старфельт — в Швеции, а Кварацхелия — в Грузии.

— Можно ли ждать кого-то из травмированных к матчу с ЦСКА?

— Что касается больных, то я просто не знаю. И никто не знает, как будет развиваться ситуация и когда у них будет отрицательный тест. А травмированных у нас только двое — Деспотович и Уремович. У Уремовича достаточно недавняя травма задней поверхности бедра, которую он получил в сборной. Что касается Деспотовича, наверное, он ближе к общей группе, нежели Уремович. (Артем Агапов)