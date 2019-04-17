"Сказал, что ведут себя как хамло". Пак дает показания на суде, Кокорин улыбается

Чиновник Минпромторга Денис Пак начал давать показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года, перед этим от компании у ночного клуба "Эгоист" пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Вам повезло, что вы вообще остались живы, – обратился прокурор к чиновнику. – Мы вчера смотрели видео, подтверждающее ваши слова. С вашей стороны была агрессия?

– Ответ – нет. Никакой агрессии абсолютно не исходило. Я пытался успокоить компанию, утихомирить. Призывал вести себя спокойно.

– Нецензурные выражения употребляли?

– Нет.

– А когда замечания делали?

– Сказал, что ведут себя как хамло.

Александр Кокорин в боксе для подсудимых улыбается при словах Пака, что от него не исходила агрессия и оскорблений. (Александр Рогулев)

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